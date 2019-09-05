فيديو.. أبوظبي تستضيف كؤوس مانشستر سيتي في جولتها العالمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استضافت حلبة مرسى ياس في أبوظبي الجولة العالمية لكؤوس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي والتي تنظمها الاتحاد للطيران احتفالا بالرقم القياسي والإنجازات البارزة التي حققها نادي مانشستر سيتي خلال موسم 2018 – 2019.

وتم عرض 6 كؤوس حققها النادي ضمن فئتي الرجال والسيدات الموسم الماضي، ومن المقرر أن تشمل الجولة معالم أخرى منها ياس مول يوم السبت المقبل.

وأعرب ميكا ريتشاردز نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن سعادته بالاهتمام الكبير الذي يحظى به النادي من مشجعي كرة القدم وعشاق السيتيزنز في دولة الإمارات، مضيفا أننا شهدنا أجواء رائعة من لحظة الوصول إلى الدولة خاصة مع رؤية المشجعين من مختلف الجنسيات، وهم يعبرون عن سعادتهم ويتفاعلون بأسلوب رائع ومميز مع هذا الإنجاز.

وكان ميكا ريتشاردز الذي لعب في مركز الظهير الأيمن لفريق مانشستر سيتي منذ عام 2005 إلى 2014 قد حقق 246 مشاركة بقميص "السيتيزنز" وكان أحد أعضاء الفريق الذي أحرز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2012.

وتقدم جولة الكؤوس التي تحظى بدعم محلي من "اتصالات" و"ريكسونا" تجربة استثنائية ومؤثرة للمشجعين مع تجهيز نموذج لغرفة ملابس الفريق في استاد الاتحاد لتمنح المشجعين الذين لم يحصلوا على فرصة لزيارة مانشستر الاستمتاع بهذه التجربة المذهلة في أيام المباريات التي يخوضها مانشستر سيتي.