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Sep 05, 2019
لم يكن تاريخ ٤ ايلول عاديًا بالنسبة للممثلة اللبنانية ريتا حايك، اذ يصادف هذا اليوم ذكرى زواجها، حيث تكلّل حبها للطبيب عبدالله ربيز بالزواج واكتملت لاحقا قصة الحب هذه بعد ان رزقت بمولودها الاول جورج.
ريتا شاركت متابعيها عبر موقع انستغرام فرحتها، حيث نشرت صورة تجمعها بزوجها وابنها، ارفقتها بالتعليق التالي: “نحتفل بالذكرى السنوية الثانية لزواجنا مع ابننا جورج”.
الصورة لاقت تفاعلاً كبيرًا من المتابعين الذين تمنوا لها العمر المديد برفقة زوجها وابنها والمزيد من النجاح والتألق في مسيرتها المهنية.
الجدير بالذكر ان آخر اعمال ريتا حايك التلفزيونية كانت مسلسل “ثواني” بمشاركة عمار شلق ورودريغ سليمان ونخبة من نجوم التمثيل، في حين غابت عن السباق الرمضاني الماضي. فهل ستطل حايك على جمهورها بعمل جديد قريبا؟
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- ريتا حايك تشارك متابعيها فرحتها في هذه المناسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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