اختفاء نجوم الغناء فجأة.. شاهدي أسباب غيابهم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هي قصة العديد من مشاهير الفن الذين ما لبثوا أن نالوا شهرة واسعة وسطع نجمهم خلال فترة وجيزة، حتى تواروا عن الأنظار، واختفوا فجأة دون سابق إنذار.

فقرار اعتزالهم الفن رغم تعدد الأسباب لكلٍّ منهم، لا يعني غياب أغانيهم التي ما زلنا نرددها حتى الآن، وتُعيدنا للماضي.

ولم تكن ماري سليمان، ميسم نحاس، لورا خليل، طوني كيوان، وصبحي توفيق، وأيضًا حنان وجواهر من مصر، وآخرون إلا نماذج من الغياب المفاجئ والصادم، وكأنّهم لن يعودوا لنا أبدًا.

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فمن نالوا شهرة واسعة من أغنية واحدة أو ألبوم واحد لا يعني نسيانهم طالما تركوا ما يُذكّر بهم.

نخبة كبيرة من الفنانين الذين "غابوا أو غُيِّبوا" عن الساحة الفنية دون أية مقدمات نعرضهم في الفيديوغراف التالي..