شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد بن أفليك بصحبة أبنائه أثناء خروجهما من المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات مصوري الباباراتزي النجم بن أفليك خلال الساعات الماضية أثناء انتظاره لولده وبنته بعد خروجهما من المدرسة حيث ارتدي إطلالة كاجوال مثلما أوضح تقرير منشور فى موقع الديلي ميل الذى أكد أن النجم الشهير ارتدي طاقم مناسباً لإنتظاره لأولاده الخارجين من المدرسة.

جدير بالذكر أن أبناء بن افليك الذين يظهروا معه فى الصور من زوجته السابقة جينيفر جارنر الذى سبق وشكل معها ثنائياً كانا من الأشهر بين نجوم هوليود ومشاهير العالم أثناء فترة ارتباطهما قبل الانفصال الذى لم يمنع جينيفر من التأكيد خلال الشهر الماضي لأحد المجلات بأنها لن تنسي أفضل أيامها التي عاشتها برفقة زوجها السابق.





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