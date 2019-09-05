شكرا لقرائتكم خبر عن أوركسترا القاهرة يحتفل بالمئوية الثانية لميلاد كلارا شومان فى دار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فعاليات الموسم 61 لاوركسترا القاهرة السيمفونى حيث تقام فى الثامنة مساء السبت 7 سبتمبر على المسرح الكبير احتفالية بقيادة المايسترو احمد الصعيدى ومشاركة عازفة البيانو الفنلندية لورا ميكولا وذلك بمناسبة مرور 200 عام على ميلاد الموسيقية الالمانية كلارا شومان، يتضمن البرنامج من مؤلفاتها كونشيرتو البيانو والاوركسترا الى جانب افتتاحية وختام لـ روبرت شومان والسيمفونية الثانية لـ يوهان برامز .

كلارا شومان عازفة بيانو عبقرية ومؤلفة متميزة ، فرضت نفسها على عالم الموسيقى الذى كان مقصوراً على الرجال انذاك وحققت شهرة اوروبية كبيرة ، ولدت في 13سبتمبر عام 1819 لأسرة فنية وبدأت دراسة البيانو فى الخامسة من عمرها على يد والدها فريدريش فيك ، قدمت حفلها الأول وكتبت باكورة مؤلفاتها بعنوان البولنديين الأربعة في العاشرة من عمرها تلاها عدد من المؤلفات الاخرى منها فالسات رومانسية وسهرات موسيقية.

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تعرفت كلارا شومان على زوجها المؤلف العالمى روبرت شومان وهى في الحادية عشرة حيث كان يدرس الموسيقى على على يد والدها وبعد قصة حب حاول الاب افسادها تزوجا بغير إرادته ، كتبت مع زوجها عملا مشتركا عام 1841، كان وجود مؤلفة موسيقية في القرن التاسع عشر أمراً غريباً ونادراً لذلك واجهت انتقادات شديدة حتى أنها لم تعط أولوية للتأليف ، نجحت عام 1878 أن تصبح أول معلمة بيانو في معهد الكونسرفاتوار بمدينة فرانكفورت ، قدمت آخر حفلاتها عام 1891 وهي في الحادية والسبعين من عمرها ، وتوفيت فى مايو عام 1896 .