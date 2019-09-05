شكرا لقرائتكم خبر عن بمجموعة صور.. نادية الجندى تسترجع ذكريات تصوير "ملكة فى المنفى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجعت نجمة الجماهير نادية الجندى، ذكريات كواليس تصوير مسلسلها " ملكة فى المنفى"، الذى عرض لها فى أغسطس 2010 و الذى يحكى قصة حياة الملكة نازلى، ونشرت نادية الجندى، صور من كواليس المسلسل عبر حسابها على "انستجرام".

يذكر أن مسلسل "ملكة في المنفى" يحكي قصة حياة الملكة نازلي، والدة الملك فاروق، والمسلسل بطولة نادية الجندى، و محمود قابيل و كمال أبو رية و ليلى طاهر و عرض فى أغسطس 2010.

وتحرص دائما نجمة الجماهير نادية الجندى، مشاركة جمهورها بصور من حياتها اليومية و أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية مع أصدقائها.

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