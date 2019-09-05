شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حفلات مع تامر حسنى وآخر لـ نيكول سابا.. انتعاشة فنية لـ وليد منصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش منظم الحفلات وليد منصور حالة من الانتعاشة الفنية هذه الأيام حيث يستعد لتنظيم عدد كبير من الحفلات لكبار نجوم الغناء خلال الفترة المقبلة وذلك قبل نهاية فصل الصيف.
ويقدم وليد منصور 3 حفلات غنائية مع النجم تامر حسني، أول هذه الحفلات يوم 13 من شهر سبتمبر في ستاد القاهرة، والثاني في احدى الجامعات الخاصة بأكتوبر يوم 3 من شهر أكتوبر المقبل، والحفل الثالث في اليوم التالي 4 من شهر أكتوبر في إحدي المولات بالتجمع الخامس.
وينظم وليد أيضاً حفل للنجمة اللبنانية نيكول سابا يوم 19 من شهر أكتوبر المقبل في احدى الجامعات الخاصة بمنطقة أكتوبر، كما يستعد وليد لتنظيم حفلاً يوم 1 من شهر نوفمبر المقبل سيكون الأضخم في مصر ومفاجأة لكل الجمهور المصري من المقرر أن يعلن عنها خلال الفترة المقبلة.
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