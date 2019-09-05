شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر الغنائى تامر حسين يعلن وفاة والده وتلقيه العزاء بالمقابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الشاعر الغنائى تامر حسين عبر حسابه الشخصى بموقع "انستجرام" عن وفاة والده، حيث كتب :"والدى حسين سعد إبراهيم فى ذمة الله نسألكم الفاتحة والدعُاء له ولأمواتنا جميعاً بالرحمة والمغفرة وخدنا العزاء على المقابر وشكر الله سعيكم".



تامر حسين

ورُشح تامر حسين مؤخراً لجائزة أفضل شاعر فى افريقا لعام 2019، من قبل إدارة مهرجان جوائز الموسيقي الإفريقية عن أغنيته "ناسينى ليه" للنجم تامر حسين/ كما رُشحت فكرة كليب ألأغنية وطريقة تنفيذه من قبل المخرج سعيد الماروق، للمنافسة علي جائزة أفضل كليب في أفريقيا عام 2019.

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وحقق تامر حسين نجاحاً كبيراً فى سوق الأغنية بعدما قدم العديد من الأغانى مع كبار نجوم الغناء كما كتب 21 أغنية وطنية أبرزها "يا مصريين" و"ابن البلد" و"القاهرة" و"عشانك إنتي" و"حبيتها" و"متخافوش على مصر"، اضافة إلى تترات المسلسلات منها "عشت وشفت" لإليسا، من مسلسل "ضد مجهول"، و"الحب فى قلبنا درجات" لوائل جسار، من مسلسل "مريم.