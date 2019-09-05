عمرو دياب ينعي والد الشاعر تامر حسين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: حرص الفنان عمرو دياب على نعي والد الشاعر الغنائي تامر حسين الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر". وكتب الهضبة: "خالص عزائي لصديقي الشاعر تامر حسين لوفاة والده، رحمه الله وأدخله فسيح جناته وألهم الأهل الصبر والسلوان". وتوجه متابعي النجم عمرو دياب بالدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد تامر حسين

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