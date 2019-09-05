وفاة والد الشاعر الغنائي تامر حسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي: أعلن الشاعر الغنائي تامر حسين خبر رحيل والده عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام ". وكتب: والدي حسين سعد إبراهيم في ذمة الله نسألكم الفاتحة، والدعُاء له ولأمواتنا جميعًا بالرحمة والمغفرة وخدنا العزاء على المقابر وشكر الله سعيكم" وحرص جمهور تامر متابعيه على مواساته والدعاء لوالده بالرحمة والمغفرة

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