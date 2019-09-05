بالصور.. نادية الجندي تروج لـ"ملكة في المنفى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: روجت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، عبر حسابها بإنستجرام، لمسلسلها "ملكة في المنفي" الذي يعرض حاليا على قناة روتانا دراما. ونشرت "نادية" مجموعة صور من كواليس العمل، وصور تجمعها بمصمم الأزياء الشهير هاني البحيري، وعلقت: "تابعوا المسلسل حلقتين متتاليتين الساعة 4 عصرا على قناة روتانا دراما". مسلسل "ملكة في المنفي" يحكي قصة حياة الملكة نازلي، والدة الملك فاروق، والمسلسل بطولة شيري عادل، شريف سلامة.

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