شريف إدريس يحيي ذكرى شهداء حريق مسرح بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيا الفنان شريف إدريس، ذكرى شهداء حريق مسرح بني سويف، الذي وقع في 5 سبتمبر 2005.

وعلق عبر حسابه الرسمي بفيسبوك: "14 سنة وكأنه امبارح، وعن وجع القلب عليكم، لو فضلت أتكلم مش هيكفيني بحر كلام، سلاماً لأرواحكم".

وتابع: "دكتور محسن مصيلحي، وأصدقاء العمر محمد مصطفى حافظ، محمد شوقي، شادي الوسيمي، محمد إبراهيم، ولكل من رحلوا عنا في هذا اليوم، الله يرحمكم ويحسن إليكم جميعا".

يذكر أن الكارثة حدثت بعد انتهاء العرض المسرحي "من منا" لفرقة الفيوم المسرحية، والمأخوذ عن رواية "حديقة الحيوان"، ضمن مهرجان الأقاليم وهواة المسرح الذي أقيم بمسرح قصر ثقافة بني سويف، ونتج عنها وفاة 50مبدعا بين فنانين ومسرحيين، وإصابة 23 آخرين.

