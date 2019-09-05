فيفي عبده تستعيد ذكريات "يا أنا يا إنتِ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: استعادت الفنانة فيفي عبده، ذكريات تصوير مسلسلها "يا أنا يا إنتِ"، عبر حسابها الرسمي بإنستجرام. وظهرت "فيفي" في مشهد جمعها بالفنانة سمية الخشاب ضمن كواليس المسلسل، أثناء تقديم "دويتو" في إحدى حلقات المسلسل. مسلسل "يا أنا يا إنتِ" بطولة فيفي عبده، سمية الخشاب، محمود الجندي، بهاء ثروت، محمد أحمد ماهر، داوود حسني، ومن إخراج ياسر زايد.

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