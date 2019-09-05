محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:
تستعد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، لطرح أحدث أغاني الفنانة اللبنانية ديانا حداد "جمالو"، اليوم الخميس عبر تطبيق " ديزر"، وهي من كلمات الشاعر المصري ملاك عادل.
وعن الأغنية يقول ملاك في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "هي من ألحان محمد مدين وتوزيع أحمد عبدالسلام، وكنا بعد إعدادها قد عرضناها من 3 أشهر على الفنانة ديانا حداد، ولم تكتفِ بالإعجاب بها بل سارعت بتسجيلها".
وأضاف: "الأغنية حالة حب كلها فرحة وبهجة، وتقدم موسيقى في قالب المقسوم".
ملاك عادل اختتم تصريحاته بالقول: "الفترة القادمة تشهد – أيضًا - طرح العديد من أعمالي، فيغني من كلماتي وألحان محمد يحيي، المطرب الكبير جورج وسوف، وكذلك الفنانة إليسا، ولحن أغنيتها الملحن مدين".
يذكر أن ديانا حداد طرحت – مؤخرًا - أحدث كليباتها "أحبك وكذا"، على قناتها بموقع "يوتيوب"، الأغنية كلمات الشاعر العراقي فراس الحبيب، وألحان على صابر.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| الشاعر ملاك عادل يكشف كواليس أحدث أغاني ديانا حداد "جمالو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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