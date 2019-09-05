خاص| الشاعر ملاك عادل يكشف كواليس أحدث أغاني ديانا حداد "جمالو"‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

تستعد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، لطرح أحدث أغاني الفنانة اللبنانية ديانا حداد "جمالو"، اليوم الخميس عبر تطبيق " ديزر"، وهي من كلمات الشاعر المصري ملاك عادل.

وعن الأغنية يقول ملاك في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "هي من ألحان محمد مدين وتوزيع أحمد عبدالسلام، وكنا بعد إعدادها قد عرضناها من 3 أشهر على الفنانة ديانا حداد، ولم تكتفِ بالإعجاب بها بل سارعت بتسجيلها".

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وأضاف: "الأغنية حالة حب كلها فرحة وبهجة، وتقدم موسيقى في قالب المقسوم".

ملاك عادل اختتم تصريحاته بالقول: "الفترة القادمة تشهد – أيضًا - طرح العديد من أعمالي، فيغني من كلماتي وألحان محمد يحيي، المطرب الكبير جورج وسوف، وكذلك الفنانة إليسا، ولحن أغنيتها الملحن مدين".

يذكر أن ديانا حداد طرحت – مؤخرًا - أحدث كليباتها "أحبك وكذا"، على قناتها بموقع "يوتيوب"، الأغنية كلمات الشاعر العراقي فراس الحبيب، وألحان على صابر.