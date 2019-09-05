مشهد من فيلم مصري يخطف أنفاس المغردين

أعاد مغردون تداول مشهد مؤثر من الفيلم المصري «ساعة ونص» بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة والتي جسدت فيه الفنانة كريمة مختار دور أم كبيرة في السن وأبرزت من خلاله معاناة الأم وخوفها الدائم على أولادها.

ومشهدها في الفيلم أبكى معظم من شاهده لأنها قامت بدور الأم التي دائمًا ما تسعى للاطمئنان على أبنائها، رغم أن ابنها في الفيلم وضعها في القطار مع رسالة أن من يجدها عليه أن يضعها في إحدى دور المسنين، ليجدها كمسري القطار الذي يحاول أن يخبرها بحقيقة ما فعله ابنها، ومع ذلك تبرر له الموقف وترد عليه بحملة «مسكين يا ابني هتعملوا إيه في سنينكم السودة وأيامكم المهببة دي».

يذكر أن فيلم ساعة ونص هو فيلم دراما مصري من إنتاج سنة 2012. من إخراج وائل إحسان، وتأليف أحمد عبد الله، وإنتاج أحمد السبكي، وشارك في الفيلم حشد من نجوم الفن بأجيال مختلفة، حيث يعد أحد أبرز الأعمال التي أهملت البطولات الفردية. وأحداث الفيلم مستوحاة من حادث قطار العياط في فبراير من العام 2002. وتدور أحداث الفيلم حول حادث قطار في مصر. حيث يرصد الفيلم معاناة المصريين ومشاكلهم، من خلال قصص وحكايات مختلفة لركاب القطار المتجه إلى الصعيد، والتي تخبطت ما بين الفقر والمرض، والبطالة ومعاناة الهجرة خارج البلاد، إلى أن يقع حادث أليم يفوق عليه الجميع من غيبوبة دامية. وقد لقي الفيلم نجاحاً شديداً خاصة أنه تم تصويره في ظروف وإضطرابات الثورة المصرية.