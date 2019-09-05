بالفيديو: ملامح بلقيس الغريبة تفتح النار عليها.. والجمهور: البوتكس عامل عمايله

هاجم الجمهور الفنانة بلقيس من جديد بعد أخر ظهور لها؛ حيث بدت ملامحها غريبة عن قبل.

وخرجت بلقيس في فيديو عبر سناب شات وهي تسرح شعرها على شكل ظفيرتين، لافتة إلى أنها ترى أن هذه التسريحة عملية وتناسب كثيراً أوقات السفر.

وعلى الرغم من أن الفيديو لم يحمل شيء يثير الجدل، إلا أن الجمهور لاحظ اختلاف ملامحها، فجاءت تعليقاتهم قاسية.

وجاء في التعليقات: ” تقريبا بلقيس مصورة عشان البوتكس تبغانا نشوفه ” ، وأضاف أخر: ” ليه خدودها كبيره كذا؟ ” .

وقال أخر: ” البوتكس عامل عمايلة بخدودك ” .

ويشار إلى أن الفنانة تعرضت في وقت سابق لهجوم ناري من قبل رواد المواقع بسبب تعليق نشرته على حسابها على ” تويتر ” على هامش قضية مقتل الشابة الفلسطينية إسراء غريب قبل أن تحذفه.