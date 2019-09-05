بالفيديو: هند البلوشي ترد على الضجة التي أثارتها بسبب صورة عمرو دياب وزوجته

علقت الفنانة الكويتية هند البلوشي على الضجّة التي أثارتها؛ بعد نشرها ” صورة ” جمعتها بالفنان المصري عمرو دياب ومواطنته دينا الشربيني.

حيث أطلقت مصطلح ” زوجة عمرو دياب ” على دينا الشربيني خلال تعليقها على الصورة.

وعن ذلك، قالت ” هند ” : ” كنت على نياتي لما نزلت الصورة ولم أقصد الضجة، وبديهيًا نرى عمرو دياب ودينا الشربيني وايد مع بعض ” .

وتابعت في تصريحات تلفزونية لها: ” حُسن نيتي ضايق الكثيرين والظاهر إني كشفت شيئا مستورًا وأنا لا أعلم ” ، مشيرة إلى أنها خلال مقابلتهما لم يُعرّفها أحد أنها زوجته وكتبت ذلك بدون قصد.

وعن كواليس اللقاء بعمرو ودينا، قالت ” البلوشي ” أنها التقتهم في مطعم وبرفقتهما مجموعة من الأشخاص وكانا قد عادا لتوهما من السفر.

وأضافت: ” رأيت عمرو ودينا وطلبت منهما التقاط صورة ونشرتها ” ، مبينة أنها لا تملك أي حساب على ” تويتر ” لكنها سعيدة للغاية لأنها أصبحت ” تريند ” لمدة يومين بسبب هذه الصورة.

وكانت ” هند ” قد نشرت صورة على “إنستجرام ” جمعتها بالثنائي، وعلقت قائلةً: ” صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز عمرودياب وزوجته الفنانة دينا الشربيني،، سجلت لحظة من أسعد اللحظات في حياتي كما سجل بفنه تاريخًا لا يكرر ” .