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شاهد.. مجدي الهواري في أقرب مكان إلى قلب محمد هنيدي

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نشر المخرج مجدي الهواري صورًا جمعته بالفنان محمد هنيدي، ومحمد محمود من كواليس مسرحية 3 أيام في الساحل، وخاصة في الركن المحبب لهنيدي "ديكور الوكر"، وذلك عبر حسابه

الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وكتب الهواري معلقًا علي الصورة: "الجلسة في المكان القريب إلي قلب محمد هنيدي في

ديكور الوكر.. 3أيام في الساحل.. مجدي الهواري".
جدير بالذكر أن "3 أيام في الساحل"، بطولة ، محمد هنيدي، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت، مها أبوعوف، محمد محمود ، ندا موسى، سامية الطرابلسى، و من إخراج مجدى الهوارى.

 

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