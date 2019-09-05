شاهد.. مجدي الهواري في أقرب مكان إلى قلب محمد هنيدي

نشر المخرج مجدي الهواري صورًا جمعته بالفنان محمد هنيدي، ومحمد محمود من كواليس مسرحية 3 أيام في الساحل، وخاصة في الركن المحبب لهنيدي "ديكور الوكر"، وذلك عبر حسابه

الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".







وكتب الهواري معلقًا علي الصورة: "الجلسة في المكان القريب إلي قلب محمد هنيدي في

ديكور الوكر.. 3أيام في الساحل.. مجدي الهواري".جدير بالذكر أن "3 أيام في الساحل"، بطولة ، محمد هنيدي، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت، مها أبوعوف، محمد محمود ، ندا موسى، سامية الطرابلسى، و من إخراج مجدى الهوارى.