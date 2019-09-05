شاهد.. مجدي الهواري في أقرب مكان إلى قلب محمد هنيدي

نشر المخرج مجدي الهواري صورًا جمعته بالفنان محمد هنيدي، ومحمد محمود من كواليس مسرحية 3 أيام في الساحل، وخاصة في الركن المحبب لهنيدي "ديكور الوكر"، وذلك عبر حسابهالرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ديكور الوكر.. 3أيام في الساحل.. مجدي الهواري".
وكتب الهواري معلقًا علي الصورة: "الجلسة في المكان القريب إلي قلب محمد هنيدي في
جدير بالذكر أن "3 أيام في الساحل"، بطولة ، محمد هنيدي، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت، مها أبوعوف، محمد محمود ، ندا موسى، سامية الطرابلسى، و من إخراج مجدى الهوارى.
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