"بعشق تفاصيلك" يجمع نجوي كرم بروتانا

إنجاز غير مسبوق يحسب لـ"شمس الأغنية" نجوى كرم وهرم شركات الإنتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات"، حققاه هذا الأسبوع، يضاف لرصيد تعاوناتهما ونجاحاتهما سويًّا وغنائيًّا، تمثّل في انتهائهما من أول فيديو كليب مباشر تم تصويره وإنجازه "لايف" على الهواء مباشرة من أكثر من مكان وفي وقت واحد.

وكما تقول نجوى:"من زحلة لكل لبنان.. ومن لبنان لكل العالم نقدم هذا الكليب الذي يحمل رسالة بها حب وفرح.. لأن الفرحة بتلبقلنا"، وقد حملت أغنية نجوى التي تم تصويرها، من إنتاج "روتانا" وإخراج وليد ناصيف، عنوان "بعشق تفاصيلك". وإليكم التفاصيل:

هاشتاغ.. حديث الشارع

المدهش أن هاشتاغ "نجوى كرم من كل لبنان" فور تدشينه من قبل "روتانا للصوتيات والمرئيات" وشمس الغنية اللبنانية"، أصبح حديث الشارع، والوسطين الفني والإعلامي في لبنان وكافة أرجاء العالم العربي، ليتصدر المشهد عبر موقع "تويتر"، ويستحوذ على اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي المليئة بتفاعلات النشطاء والجمهور والذين تساءلوا فيما بينهم بشكل يتخلله الحيرة والشوق، مرددين "ما هو المشروع الجديد المنتظر؟"، بعد النجاح الكبير الذي حققه فيديو كليب أغنية "ملعون أبو العشق".

نقلة نوعية

أما البداية فكانت محاطة بنوع من الإثارة والتشويق، بعد أن نشرت مطربة "بعشق تفاصيلك" صورة لها على "تويتر" منذ أسبوع، قائلة:" نحنا جاهزين، 48 ساعة ونلتقي"، منوهة عن فيديو كليب جديد في إطار وقالب غير تقليدي وربما هو الفريد من نوعه في منطقتنا، حيث اعتمد على التصوير عبر

الهواء مباشرة من خلال تواجدها بإحدى ربوع لبنان وتحديداً من مدينة "زحلة"، ليشاهدها جموع الشعب اللبناني عبر النقل الفضائي الحي من كافة المناطق كي تشاركهم هذه السعادة ومظاهر الحب، وكذلك تلقي ردود أفعالهم فور اللحظات الأولية لانطلاق التصوير وهو الأمر الذي يمثل نقلة نوعية في تاريخ الفيديو كليب بالوطن العربي.

المخرج وليد ناصيف في تصريحات خاصة بـ"المكتب الإعلامي لروتانا" ، تحدث عن كواليس كليب الجديد "بعشق تفاصيلك"، قائلًا :" الأجواء كانت أكثر من رائعة بالنسبة لي وللمطربة نجوى كرم، ونحن نشعر بالسعادة البالغة والرضا التام عن عملنا، حيث إننا قمنا بتلك اللقطات الحيّة والحقيقية كي تعمّ الفرحة بلبنان ونشارك الناس سعادتهم الذين يتذوقون الفن الحقيقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

ويتابع ناصيف حديثه، مسترسلاً :" كل شيء نقوم به هو من أجل الجمهور نفسه، وبالفعل كانت لدينا الرغبة في القيام بشيء جديد، خاصة وإذا كان هذا العمل يرتبط بفنانة كبيرة في حجم "شمس الأغنية اللبنانية" التي أصبحت "تريند" فور التنويه عن هذا العمل الفنّي تحت شعار: نجوى كرم من كل لبنان".

وأوضح ناصيف الكثير من الأمور المتعلقة بكواليس الكليب الجديد، قائلًا :"شعرت

بالتفاعل الكبير فور نشر مقطع فيديو على "تويتر" من منطقة الروشة في بيروت، وتدشين هاشتاغ مبني على فكرة معينة نتشاركها مع كل لبناني ونقول لهم نحن نصور كليب بالتزامن مع إطلاق أغنية جديدة وحصرية لنجوى بعنوان "بعشق تفاصيلك" وبالمناسبة كانت خلطة رائعة".من جانبها بدت "شمس الأغنية" نجوى كرم مرتاحة بنتائج تصوير "بعشق تفاصيلك" ، مشددة: "رسالتي هي الفرحة والحب"، وأعربت عن حجم المسئولية الكبيرة التي واجهتها في العمل، والتي شبهتها بالجبال الملقاة على عاتقها خاصة عندما تكون على الهواء مباشرة وعلى مرأى ومسمع من كل الناس الذين تكنّ لهم كافة مشاعر الحب والاحترام من خلال تقديم فن راقٍ يليق بهم، على حدّ قولها.وفي خضمّ عشقها للبنان أكّدت نجوى أن حرصها على تنفيذ هذا الكليب تزامنا مع "ذكرى مئوية إعلان لبنان الكبير"، منوهة أن الأغنية عاطفية وليست وطنية، مضيفة أنها كانت تجربة أكثر من رائعة ومفضلة إلى قلبها خاصة مع التفاعل الضخم من الجمهور المحب لها والذي كان متواجدًا خلال جلسات التصوير.وحول الفكرة الاستثنائية التي صاغتها مع "روتانا" والمتعلقة بالتصوير على الهواء مباشرة، تقول نجوى: "حقًّا إنه أمر رائع أن تكون أغنية مدتها 4 دقائق ولكن لها مفعول السحر، أن تنتشر بشكل كبير بين كل الناس بدون عمل مونتاج وإجراء تغيير للملابس، والخروج من نمط القصص التقليدية المتداولة في الفيديو كليبات، ولا يمكن أن نغفل الفرحة التي عشناها مع إنطلاق الأغنية وبثها لأول مرة".وختمت نجوى حديثها لمكتب "روتانا" الإعلامي، قائلة: "أتمنى من كل قلبي أن ينال هذا الكليب الذي قدمناه أنا وروتانا إعجاب كل الناس بعد أن أخذ منّا الكثير من الوقت والمجهود لكي نستطيع بشكل مباشر وعفوي الظهور بصورة لائقة.