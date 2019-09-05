صور: عادل إمام يعود إلى "فالنتينو" والعرض في رمضان 2020

أعلن المخرج رامي إمام رسميا عودة نجوم مسلسل "فالنتينو" وبمقدمتهم الفنان عادل إمام إلى موقع التصوير، لاستكمال المشاهد المتبقية منه، بعدما تقرر رسمياً مشاركة المسلسل في ماراثون دراما رمضان 2020.

وأكد رامي استئناف التصوير بعد توقف استمر أكثر من 6 شهور، وقام بنشر صورة له برفقة والده الفنان عادل إمام، عبر حسابه الرسمي على موقع انستقرام، من داخل الكواليس وعلق عليها: العودة إلى السباق، وبنفس الوقت أعلن السيناريست أيمن بهجت قمر، استئناف تصوير مشاهد المسلسل قائلاً: إمبارح في أثناء تصوير مسلسل فلانتينو.. يا رب اكتب لنا الخير وادينا على قد تعبنا.

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يذكر أن الكاتب أيمن بهجت قمر كان أول من أعلن تأجيل تصوير المسلسل في شهر مارس الماضي وأكد خروجه من منافسات دراما رمضان 2019، دون الكشف عن أسباب، بينما التزم المنتج والمخرج رامي إمام الصمت مكتفيا بالإشارة إلى اكتمال تصوير 40 بالمئة من مشاهد العمل.

ونفى رامي لاحقا أن يكون مرض والده وتدهور حالته الصحية السبب وراء توقف تصوير المسلسل مؤكدا وجود أسباب أخرى لم يكشف عنها ما فتح المجال أمام الشائعات.

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يذكر أن خروج عادل إمام من موسم دراما رمضان 2019، يعد أول توقف له عن المنافسة بعد سبعة مواسم بدأت عام 2012 بمسلسل "فرقة ناجي عطا الله"، وتلاه مسلسلات "العراف" ، "صاحب السعادة"، "أستاذ ورئيس قسم"، "مأمون وشركاه"، "عفاريت عدلي علام"، واختتم العام 2018 بمسلسل "عوالم خفية".

ويشارك في بطولة العمل الفنانة دلال عبد العزيز في دور زوجته، وأبناؤه الفنانان طارق الإبيارى ومحمد الكيلانى وتجسد دور ابنته الفنانة هدى المفتى، ويشاركهم بطولة المسلسل من النجوم داليا البحيرى، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، طارق الإبيارى، الهام عبد البديع، احمد فريد، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر في أول تعاون له مع عادل إمام.

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وتدور أحداثه حول رب أسرة يجسد شخصيته عادل امام لديه ثلاثة أبناء، ويمتلك هو وزوجته دلال عبد العزيز مجموعة مدارس دولية، ومع تصاعد الأحداث يتزوج من امرأة شابة تصغره بسنوات وتنشب خلافات بينه وبين زوجته الأولى.



