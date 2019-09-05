هاني شاكر يتقدم بشكوى رسمية ضد محمد رمضان بسبب حفله الأخير

تقدّم الفنان هاني شاكر بصفته نقيباً للمهن الموسيقية في مصر، بشكوى ضد الفنان محمد رمضان بسبب حفله في الساحل الشمالي.

وبناءً على الشكوى، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، إحالة رمضان إلى التحقيق، بسبب انتهاكات للقيم الأخلاقية والفنية حدثت في حفله.

الأمين العام للمجلس الدكتور عصام فرج، أكد أن هذه الإحالة جاءت ردًا على الشكوى التي قدمها الفنان هاني شاكر، بصفته نقيبًا للموسيقيين، ضد محمد رمضان، وأوضح في مؤتمر صحفي، أن المختص بهذا التحقيق هما جهاز الرقابة على المصنفات الفنية ونقابة المهن الموسيقية، لافتًا إلى أن المجلس خاطب هاتين الجهتين على أن يتحرك المجلس بعد التحقيق، واستلام رد الجهتين لبحث العقوبة المناسبة للفنان المصري.

وكان هاني شاكر قد تقدم بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يؤكد فيها أن الفنان محمد رمضان قام بخروقات في حفله بالساحل الشمالي، وهو ما يتوجب اتخاذ قرار صارم بعد ورود إنذارات للنقابة ومطالبات بمنع رمضان من الغناء.

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يذكر أن أزمة الحفل الأخير لرمضان تصاعدت بعدما تقدم عدد كبير من المحامين ببلاغات إلى النائب العام المصري، ضد الفنان هاني شاكر بصفته نقيبا للمهن الموسيقية في مصر، بسبب موافقته على منح رمضان تصريحا بالغناء، رغم إصداره هو نفسه قرارا بمنع مطربي المهرجانات من مزاولة المهنة.

وأضاف البلاغ: تقديم محمد رمضان حفله في الساحل الشمالي يعني انه فوق كل قانون، وتنهار أمامه كل القرارات التى لا تنفذ إلا على الضعفاء من صغار مطربي المهرجانات، أما الفنان الأسطورة فلا توقفه قرارات أو قوانين.

وأشار البلاغ إلى أن قرار النقابة بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات جاء على سند من القانون رقم 35 لسنة 1978، إذ يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين كل من زاول عملاً من الأعمال الموسيقية، ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة أو كان ممنوعًا من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلاً على تصريح بذلك".



وطالب البلاغ بالتحقيق الموسع نحو ما أخل به نقيب الموسيقيين من التصريح لرمضان بغناء المهرجانات رغم منع آخرين من غناء نفس الأغانى، والتحقيق فيما حدث من تجاوزت من العرى والتحرش والاعتداء على الجمهور بحفل محمد رمضان.



