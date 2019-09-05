أكرم حسني: ركعت أمام عادل إمام في بداية عملي كمذيع "فيديو"

روى الفنان أكرم حسني موقفاً صعباً تعرض له في بداية عمله الإعلامي أمام الفنان عادل إمام، عقب تركه للعمل كضابط شرطة، وذلك خلال حلوله ضيفاً عبر برنامج «قهوة أشرف» مع الفنان أشرف عبدالباقي، على قناة «الحياة».

أوضح حسني أنه في أول تغطية له عقب عمله في الإذاعة، كانت في تغطية المؤتمر الصحفي لافتتاح فيلم «عمارة يعقوبيان»؛ موضحاً أن المكان كان مزدحماً للغاية، ولكي يصل للزعيم ليأخذ تصريحاً منه، كان لا بد أن يركع على الأرض وسط الزحام ويرفع يده ليسجل أحاديثه.

تابع، أنه وقف مندهشاً ومتردداً لمدة 10 ثوانٍ تقريباً؛ متذكراً عمله وهيبته كضابط شرطة في السابق، ومتسائلاً: هل سيفعلها ويركع ليأخذ تصريحاً منه، أم لا؟ مضيفاً: «حسمت الموضوع في ثوانٍ وقلت، ما دام ارتضيت لنفسك إنك تشتغل مذيع، يبقى تعمل اللي بيعمله أقل مذيع».



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