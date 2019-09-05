أحمد فلوكس يطلق رسالة تحذيرية بشأن هنا شيحة

وجه الفنان أحمد فلوكس رسالة تحذيرية لكل شخص يتعرض لحياته الشخصية؛ خاصة فيما يتعلق بانفصاله عن هنا شيحة.
وقال «فلوكس» خلال لقائه ببرنامج the insider بالعربي، المذاع عبر شاشة قناة دبي: «أي تطاول على هنا أو على أي شخص أعرفه وبيني وبينه عشرة، مش هسكت».
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وأضاف، أنه ليس شرطاً لأن هناك انفصالاً، أن تكون هناك عداوة؛ متابعاً: «أنا بحب هنا جداً وبحب أهلها جداً اللي ما بينا أكبر من أي شيء».
شارك أحمد فلوكس مؤخراً في فيلم الممر، بجانب أحمد عز، وهند صبري، وأحمد رزق، ومحمد فراج، وهو من إخراج شريف عرفة.
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