بالفيديو: منة عرفة توضح حقيقة زواجها سراً وإنجابها طفلة

استضافت الإعلامية دعاء صلاح في برنامجها «إنتي الأقوى»، والذي يعرض على شاشة قناة المحور، الفنانة الشابة منة عرفة والطفلة التي ترددت الشائعات عنها مؤخراً بأنها ابنة «منة»، وتبين الشبه الكبير بين الطفلة ومنة، التي حرصت على مداعبتها واللعب معها.
وحرصت دعاء صلاح على أن تظهر الطفلة وهي ابنة إحدى صديقات منة عرفة، وبسبب التشابه الكبير بينهما تعرضت إلى شائعات منذ فترة، أنها تزوجت وأنجبت طفلة.
وقالت «منة»: «دي مش بنتي.. والله العظيم أنا لسه متجوزتش، ودي ابنة صاحبتي دعاء، وأنا حجبلكم مامتها الحقيقية علشان تصدقوا».
كما ردت «منة» أثناء لقائها بالبرنامج على بعض الشائعات التي تعرضت لها، وأيضاً عن المواقف الكوميدية التي تعرضت لها في أحد الشوارع.
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