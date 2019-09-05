شاهدوا بلقيس تتعرض للانتقاد بسبب شعرها.. وهل خضعت لعملية تجميل لخدودها!

كتب امير فتحي في الخميس 5 سبتمبر 2019 03:58 مساءً - أحدثت الفنانة بلقيس ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو جديد نشرته على حسابها في “سناب شات”.

وظهرت فيه وهي تسرح شعرها على شكل ظفيرتين. وأشارت إلى انها ترى أن هذه التسريحة عملية وتناسب كثيراً أوقات السفر.

ولفتت إلى أنه لا يمكنها فرد شعرها خلال ذلك لأنه يصبح غير عملي حيث يتطاير بسبب الهواء وخصوصاً في أوقات الرحلات الطويلة.

ويبدو أن هذا الفيديو الطريف لم يمر مرور الكرام بالنسبة إلى المتابعين، فقد انتقدها الكثيرون بسبب ظهورها من دون حجاب معتبرين أنه الحل الافضل.

Advertisements

كما لاحظ بعضهم انتفاخ خديها مشيرين إلى أنها ربما حقنتهما بالبوتكس وأرادت إظهار ذلك.

وجاء في التعليقات: “تقريبا بلقيس مصورة عشان البوتكس تبغانا نشوفه شفناهيامرةوحلوعليك” و”ليه خدودها كبيره كذا؟” و”البوتكس عامل عمايلة بخدودك” و”احلى تسريحة حجابك مريح جداً وعملي وساتر. الله يهديك ويصلحك”.

ويشار إلى أن الفنانة تعرضت في وقت سابق لهجوم ناري من قبل رواد المواقع بسبب تعليق نشرته على حسابها على “تويتر” على هامش قضية مقتل الشابة الفلسطينية إسراء غريب قبل أن تحذفه.

وكتبت: “أنت يا عزيزي الرجل الشرقي لما تكتشف أن أختك خرجت سراً مع رجل غريب وتأدبها بالبيت تفهمها أنه خطاً وليس من عاداتنا وتستر عليها أفضل من إنك تقتلها وتفضحها والدنيا كلها تتفرج وتعرف الموضوع وتخلد اسمها بقصة تمت للشرف والعادات وإن كانت القصة تحتمل أوجه كثيرة الله أعلم بها”.