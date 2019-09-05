كتب امير فتحي في الخميس 5 سبتمبر 2019 03:58 مساءً - تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو جديد لمنى العتيبي ابنة الفنانة الكويتية إلهام الفضالة وهو الأول لها بعد ولادة طفلتها.
وظهرت في المقطع وهي تجلس في السيارة إلى جانب زوجها نواف. وأشارت إلى أنها قررت الخروج من المنزل بعد مرور اسبوعين على الولادة من اجل الاستمتاع لبعض الوقت.
ولفتت إلى أنها تستغرب بقاء بعض النساء لمدة اربعين يوماً في المنزل بعد الولادة، مع الإشارة إلى أنها لم تحتمل ذلك لأكثر من اسبوعين وأنه على المرأة أن تعيش حياتها رغم النفاس بشكل طبيعي. وحقق الفيديو على أحد تلك الحسابات أكثر من 100 ألف مشاهدة.
ويشار إلى أن طفلة منى ولدت في النصف الثاني من شهر آب (أغسطس) الماضي وهو ما اعلنته والدتها الفنانة من خلال صورة نشرتها على حسابها على التطبيق.
وتعليقاً عليها كتبت: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. رزقني الله بفرحة لا يصفها أي كلام. رزقني الله بأول حفيدة (إلهام). فالحمد لله حمداً يليق بجلاله على أجمل عطايا الرحمنوعلى سلامة ابنتي وحفيدتيوأنا في أفضل حال”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا حالة منى العتيبي ابنة إلهام الفضالة بعد ولادة طفلتها.. ما الذي لم تتحمّله! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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