زعيم داعش.. مريض ويعاني من مشاكل كبيرة وخلافات داخلية تعصف بالتنظيم

كتب امير فتحي في الخميس 5 سبتمبر 2019 03:58 مساءً - نقلت وكالة الأنباء العراقية عن المجلس القضائي، الخميس، أن زعيم تنظيم داعش، أبوبكر البغدادي، مريض.
وذكرت الوكالة أن “مقرباً من الإرهابي الملقب أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإجرامي (كشف) أن الأخير يعاني من مشاكل صحية كبيرة”.
ونسبت إلى مجلس القضاء الأعلى قوله إن “المقرب من الإرهابي البغدادي كشف أيضاً عن خلافات داخل التنظيم”.
في التفاصيل، فقد عرض القضاء العراقي اعترافات رباح علي إبراهيم علي البدري ابن عم زعيم تنظيم داعش إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري الملقب بـ”أبو بكر البغدادي”.
ويروي الإرهابي في معرض اعترافاته أمام محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب أبرز ما دار بينه وبين ابن عمه.
وبين رباح أن “البغدادي كان قد يظهر عليه التعب والإرهاق وعلامات التقدم في السن، وكان يعاني من ألم نتيجة للعملية الجراحية التي أجراها في أذنه اليسرى في منطقة البوكمال السورية “.
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