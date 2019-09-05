مدير أعمال بوسي ينفي توقيفها.. ومحامية طليقها تؤكد سجنها ثلاث سنوات

كتب امير فتحي في الخميس 5 سبتمبر 2019 03:58 مساءً - بعد أن ضجّت الأخبار بالأمس بإلقاء القبض على ​الفنانة المصرية بوسي​ بتهمة صرف شيكات من دون رصيد، خرج مدير أعمالها حمدي بدر لينفي الموضوع تماماً، مشيراً إلى أن بوسي في منزلها وتمارس حياتها بشكل طبيعي، وهدد بمقاضاة كل من روّج لهكذا اخبار.

من ناحية أخرى، أكدت عزة العشري محامية وليد فطين طليق بوسي والذي قام برفع هذه الدعوى عليها أنها حصلت على حكم نهائي ضدها بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وأن عدم تنفيذ الحكم يعني أنها متهربة من العدالة.

وأوضحت عزة العشري أنها أرسلت إنذاراً لهاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع بوسي من الغناء وعدم السماح لها بإحياء اي حفلات غنائية.