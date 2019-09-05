سياسات الحمدين الخبيثة ترسم شعار مونديال 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سخرية عارمة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان قطر عن شعار مونديال 2022 الذي أصبح مادة دسمة للتهكم بسبب تصميمه الغريب.

البعض وصفه بأنه مسروق من شعار حملة للتوعية بسرطان الثدي وآخرون عبروا عن صدمتهم من خلو الشعار من أي إبداع، الشكل المنحني للشعارالشبيه بأفعى الكوبرا.

رآه البعض انعكاسا لسياسة الغدر والخيانة القطرية إلا أن هناك تعليقات حملت معنى أعمق، الكاتب السعودي خالد الزعتر أبرز الانتهاكات بحق عمال مونديال 2022.

في أغسطس الماضي شهدت الدوحة مظاهرات كبيرة للعمال احتجاجا على أوضاعهم المعيشية السيئة ورواتبهم المتأخرة ومع تزايد الضغوط لم يفلح التعتيم الإعلامي القطري على القضية لتعترف الحكومة القطرية بعد نحو شهر بالإضراب في بيان رسمي.

هل سيكون مصير مونديال 2022 الفشل مثل شعاره؟