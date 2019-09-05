نوال الكويتية عن خلاف أحلام وأصالة: لن أصلح بينهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفنانة نوال الكويتية موقفها من الخلافات الدائرة حاليًا بين كل من الفنانة الإماراتية أحلام والفنانة السورية أصالة، موضحة أن هذه الخلافات لا تخصها بشيء وأنها لن تحاول الصلح بينهما لأنها لا تحب التدخل في ما لا يعنيها.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية: "أنا مالي شغل بالخلافات بين أحلام وأصالة وما خصني.. وأنا ما بحب الخلافات"، مؤكدة أن أحلام دائمًا حفلاتها رائعة ومميزة، متمنية لها المزيد من النجاح والتألق.

ومن جانبها كانت الفنانة الإماراتية أحلام أعربت عن افتخارها بالفنانة نوال الكويتية، مؤكدةً على أنهما عينان في رأس ويفتخر بهما الخليج؛ إذ دارت وصلةُ غزلٍ بين الثنائي عبر "تويتر".

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وكانت البداية من أحلام عندما أجرى أحد الحسابات على "تويتر" استفتاءً للمقارنة بين أحلام ونوال ومن هي مطربة الخليج الأولى فيهما، وعلّقت أحلام، في ردٍ لها بالقول: "رأيي الشخصي إن أحلام ونوال عينان في رأس، وأعتقد أنَّ الخليج كله يفتخر".

وهو ما يعدُّ ردًا على المطربة السورية أصالة نصري التي أشعلت الأجواء خلال الأيام الماضية؛ إذ نشرت صورةً جمعتها بالنجمة نوال الكويتية في العاصمة البريطانية لندن، وحرصت على مغازلتها بالقول: "هنا لندن، مع نوالتي الحبيبة الراقية البسيطة المفعمة بالمشاعر واللطف والمحبة نوال الكويتية".