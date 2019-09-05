الشرطة الأمريكية تحقق مع والد بريتني سبيرز.. هل اعتدى على طفلها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت تقارير أمريكية عن أنَّ والد النجمة، بريتني سبيرز، قيد التحقيق الآن على خلفية اتهامه بالاعتداء على نجلها البالغ من العمر 13 عامًا.

وأفاد بهذا الخصوص موقع "TMZ" بأنَّ كيفن فيدرلاين طليق بريتني، تقدم ببلاغٍ للشرطة يتهم فيه والد بريتني؛ إذ يدّعي بأنَّ جامي، 66 عامًا، متورطٌ في "مشادةٍ جسدية" مع ابنهما الأكبر شون.

وقال كيفن في بلاغه إنَّ والد طليقته قام بتحطيم باب المنزل واشتبك مع ابنه المراهق بالأيدي ودخل معه في مشادةٍ جسدية ساخنة.

وعلم الموقع من مصادر مقربةٍ من العائلة إنّه لم تظهر أي كدماتٍ أو جروح على شون، رغم مشاهدة والده لما حدث قبل نحو أسبوع، لكنه أصرّ على التقدم ببلاغ للشرطة من خلال محاميه الشخصي.

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وقال هذا المحامى ويدعى مارك فينسينت كابلان، في تصريحاتٍ لمجلة "بيبول" الأمريكية: "تصرفت بريتني التصرف الصحيح باصطحابها الأطفال وأخذهم بعيدًا عن هناك".

وعقب الكشف عن أخبار ذلك البلاغ الذي تقدم به كيفن، كشفت مجلة يو إس ويكلي عن أن شون، 13 عامًا، وجايدن، 12 عامًا، حصلا على أمر تقييدي ضد جدهم.

وجاءت كل هذه التطورات بعد يومٍ واحدٍ من الإعلان عن تعديل اتفاق الحضانة الخاص بالطفلين بين بريتني وكيفن؛ إذ تمت الموافقة على إعادة تقسيم الوقت الذي يقضيانه مع الطفلين، بحيث يقضي معهما كيفن 70 % من الوقت وبريتني 30%.