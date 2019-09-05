شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب: عادل إمام من يوم ما عرفنى وما بيدخلش عمل إلا ويطلبنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان الكبير لطفى لبيب إنه تجمعه علاقة صداقة كبيرة بالزعيم عادل إمام، مشيرا إلى أن أول لقاء جمعهما كان فى فيلم النوم فى العسل.

وكشف لبيب فى تصريحات خاصة لليوم السابع تفاصيل علاقته بالزعيم عادل إمام، قائلا :"صاحبى وفى كيمياء خاصة بيننا ومن ساعة ما اتعرف عليا مادخلش أى عمل إلا ويطلب اشتغل معاه".

وتابع :" كان أول عمل بيننا فيلم النوم فى العسل وشاركت فيه بدور صغير ، وكنت وقتها باعمل بروفات مسرحية عام 1994 للعرض فى الأوبرا ، وظل عادل إمام ينتظرنى فى اللوكيشن حتى انتهى من بروفة المسرحية وأذهب للتصوير، وقال لى خلص براحتك وأنا هاستناك".

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وأضاف لبيب :"عادل إمام فنان وإنسان جميل فى التعامل وفى الشغل والفن عنده رقم 1 فى الحياة"، ويضحك الفنان الكبير قائلا:" فى فيلم السفارة فى العمارة قال لى إسحب التورتة وانت خارج ، ولم تكن هذه اللقطة مكتوبة فى السيناريو لكن عملتها وعجبت المخرج ونجحت ، وهكذا الفنان العظيم يحب أن ينجح ومعه باقى فريق العمل ولا يبخل على زملائه بالنصيحة".

وأوضح لطفى لبيب :"انطلقت فنيا من خلال المسرح ومنه أصبحت معروفا فى الوسط الفنى و شاركت فى بعض المسلسلات ولكن كانت الانطلاقة الثانية بمشاركتى فى فيلم السفارة فى العمارة فى دور السفير الإسرائيلى ديفيد كوهين ومنه كانت النقلة الحياتية والفنية الكبرى، ورغم أنى شاركت فى الفيلم من خلال 5 مشاهد فقط إلا أننى حصلت على جائزة عن هذا الدور وبعده مابقتش فاضى وجالى شغل كتير، واتعرفت جماهيريا، وأجرى زاد".