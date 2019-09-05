شكرا لقرائتكم خبر عن الزوج الكريتيف رزق.. اعرف هدية هيدى كلوم من حبيبها فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت النجمة العالمية هيدي كلوم، هدية مختلفة من زوجها بمناسبة عيد ميلادها، وهى جزء من جدار برلين، الذى قسم بين شرق وغرب برلين أكثر من 28 عاما.

ونشرت كلوم فيديو لوصول الهدية إليها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :" اليوم وصلت هدية مميزة من زوجي... جزء من جدار برلين، الذي قسم بين شرق وغرب برلين على مدار 28 عاما".

وتابعت :" وُلد زوجي خلف الجدار على جانب برلين الشرقية قبل 4 أسابيع من هدمه في عام 1989. وسمح له ذلك بالنمو في ألمانيا التي كانت على عكس البلد الذي نشأ فيه والديه فكان قادرًا على تجربة الحرية والفرح والإبداع والفن والأمل. كل صباح".

Advertisements

واختتمت تعليقها قائلة :" سوف أنظر إلى هذه القطعة الجميلة في حديقتي مع العلم أن الجدران لا تحتاج إلى بناء ... بل يجب أن تهبط".