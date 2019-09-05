شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بروفة قراءة لصناع "ع الداون لود".. مسرحية تعالج أزمة الأخلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المخرج حسام الدين صلاح بروفات القراءة لمسرحيته الجديدة "ع الداون لوود"، وهي مسرحية تعرض بداية موسم الشتاء المقبل وتدور أحداثها في إطار كوميدي استعراضي تناقش خلالها ما أصاب المجتمع من خلل في السلوك العام وتغييب السمات الأصلية خاصة في الأحياء الشعبية وأسباب ذلك وارتباطه باستخدام التطور التكنولوجي بشكل سيء.

المسرحية تأليف أيمن العوضي وبطولة علاء مرسي ومروى اللبنانية وأحمد سلامة وبرلنتي فؤاد والماسة والفنانة منى السعيد والمطرب سمسم شهاب إلى جانب عدد من الفنانين الآخرين سوف ينضمون لفريق العمل خلال يومين.

تقول مروى أن هذه المسرحية هي الثانية لها على التوالي التي تتعاون فيها مع المخرج حسام الدين صلاح حيث قدمت معه العام الماضي مسرحية "حريم السلطانة"، وأنها سعيدة بذلك التعاون حيث أستطاع صلاح الدين الكشف عن نواحي مختلفة في أدواتها كممثلة.

وأضافت أنه بمجرد أن هاتفها لتعمل معه في المسرحية الجديدة وافقت على الفور قبل أن تعرف مساحة دورها أو موضوع العمل لثقتها الكبيرة في قدراته وأدواته، وأيضا رؤيته تجاه الموضوعات الفنية وعلاقتها بظواهر المجتمع، كما أن له دائما قدرة على نسج المواقف التي يستخدم فيها الاستعراض لخدمة الموضوع وتحقيق الهدف من النص الدرامي.

وأشارت مروى أنها بدأت بالفعل بالتعاون مع المخرج حسام الدين صلاح في إعداد أكثر من تابلوه استعراضي للمسرحية يشارك فيه عدد من أبطالها.

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