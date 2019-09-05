شكرا لقرائتكم خبر عن غوريلا تضع أمينة تحت طائلة القانون البريطانى.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روت المطربة أمينة، موقف حدث لها أثناء زيارة شقيقها الأكبر فى إنجلترا، حيث وضعها هذا الموقف تحت طائلة القانون البريطانى، وهو عبارة عن قيامها بإطعام غوريلا فى حديقة الحيوانات هناك.

وكتبت أمينة عبر حسابها على "انستجرام"، قائلة:"عايزة أقولكم إن ده أخويا روح قلبى عايش فى إنجلترا، طبعا معانا نسي إنه إنجليزى وموتنى من الضحك".

وتابعت أمينة فى حديثها، "خدنا الفاكهة اللى جابها وأكلناها للغوريلات اللى كانت هناك، الأمن بتاع جنينة الحيوانات حققوا معانا ووصلولنا أن إحنا لو أكلناهم يبقى إحنا كدا بنقتلهم، وطبعا الإنكار ساعتها كان سيد الموقف أومال نتحبس".

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وتستعد أمينة لعدد من المشاريع الغنائية التى ستعد مفاجأة لجمهورها، وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة، خاصة بعد النجاح الذى حققه ألبومها الجديد "اللى راحوا"، ويضم 10 أغنيات، منها "سيدى، فى شرع مين، عاش يا وحش، السهرة ولعانة، صاحبتى"، وتعاونت فيه أمينة مع عدد كبير من الملحنين والشعراء، منهم محمد رحيم، محمد يحيى، مدين، ملاك عادل، وغيرهم.

يشار إلى أن أمينة طرحت مؤخرًا أغنية "السهرة ولعانة"، وهي واحدة من الأغاني التي قدمتها في ألبومها الأخير"اللي راحوا"، باللهجة الخليجية ، كنوع موسيقي جديد تقدمه أمينة في الفترة الأخيرة، الأغنية كتب كلماتها ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع جيزو، والفيديو كليب من إخراج جميل جميل المغازي.