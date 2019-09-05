شاهد.. رقص فيفي عبده وسمية الخشاب في كواليس “يا انا يا انتي”

كتب امير فتحي في الخميس 5 سبتمبر 2019 02:52 مساءً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده عبر حسابها على انستغرام، مقطع فيديو من كواليس مسلسل “يا أنا يا إنتي”. وظهرت فيفي عبده في الفيديو وهي ترقص على احد الاغاني الشعبية وعلقت قائلة: “‏صباح الخير كواليس مسلسل يا أنا يا انت بحبك اوي “. يذكر ان مسلسل “يا انا يا انتي” تم عرضه في رمضان 2015 وقد تشاركت في بطولته كل من فيفي عبده ومواطنتها سمية الخشاب.

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