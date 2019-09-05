أحدث ظهور للزوجة الأولى للفنان المصري الراحل ” محمود عبد العزيز “

كتب امير فتحي في الخميس 5 سبتمبر 2019 02:52 مساءً - نشر ” محمد محمود عبد العزيز ” نجل الفنان المصري الراحل ” محمود عبد العزيز ” عددا من الصور لوالدته في أحدث ظهور لها بعد غياب عن الأضواء والمناسبات واللقاءات الفنية لسنوات عديدة .

ويظهر بالصورة كلا من محمد محمود عبد العزيز وشقيقه كريم محمود عبد العزيز ووالدتهم السيدة ” جيلان ” الزوجة الأولى للفنان الراحل محمود عبد العزيز أثناء حضورهم لإحدى المناسبات العائلية .

وكتب محمد عبد العزيز في تعليقه على الصورة قائلا : ” مع أخى و والدتى و الاستاذ عبدالعزيز ابن خال والدتى و السيدة حرمه من حفل زفاف نجلهما .. ألف مبروك اسألكم الفاتحة و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا ” .

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وانهالت العديد من التعليقات من متابعي الفنان محمد عبد العزيز على الصورة الذين أعربوا عن جمال والدتهم .