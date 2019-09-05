كتب امير فتحي في الخميس 5 سبتمبر 2019 02:52 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” وجهت فيها رسالة شديدة اللهجة إلى من وصفتهم بالكارهين لها ومن يحاولون محاربتها .
وكتبت إليسا في تغريدتها قائلة : ” لكل الكارهين هناك .. موتوا بغيظكم ” .
لتؤكد إليسا على إنها لا تهتم بالانتقادات السلبية ولا تتأثر بها .
ويذكر أن إليسا قد أعلنت عن اعتزالها الفن مؤخرا بعد إصدارها لألبومها الأخير الذي تستعد لطرحه في الأسواق قريبا .
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا في رسالة قوية : ” موتوا بغيظكم “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.