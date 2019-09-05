تكريم نبيلة عبيد بإطلاق اسمها على مهرجان الإسكندرية السينمائي

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رويترزالخميس 2019/9/5 03:30 م بتوقيت أبوظبي
نبيلة عبيد - أرشيفية
أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط تكريم الممثلة المصرية نبيلة عبيد بإطلاق اسمها على دورته الـ35، التي تقام خلال (8-13) أكتوبر/تشرين الأول، وقالت إدارة المهرجان، في بيان، إن هذا التكريم يأتي "تقديرا لمشوارها الفني الثري".
ونقل البيان عن عبيد قولها إنها تحمل ذكريات لا تنسى مع المهرجان الذي حصلت منه على أول جائزة في حياتها كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم (ولا يزال التحقيق مستمرا)، والتي منحتها ثقة بالنفس وساعدتها لاحقا على رسم ملامح مشوارها الفني، وأضافت أن إطلاق اسمها على الدورة "يعد تكريما كبيرا يضاف إلى إنجازات مشوارها الفني"، مشيرة إلى أنها تتوق للحظة الوقوف على المسرح والاحتفال مع جمهور الإسكندرية بحصاد رحلة عطائها.
وبدأت نبيلة عبيد (74 عاما) مشوارها الفني في مطلع الستينيات وقدمت على مدى أكثر من 5 عقود عشرات الأفلام السينمائية وبعض المسلسلات التلفزيونية وعددا محدودا من المسرحيات.
ودأب المهرجان في السنوات القليلة الماضية على إطلاق اسم أحد كبار الفنانين على كل دورة، وحملت الدورات السابقة أسماء نور الشريف ومحمود ياسين وحسين فهمي ويسرا ونادية لطفي.
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