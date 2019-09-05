40 دولة بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح

تشارك 40 دولة في عروض وأنشطة الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، التي تنطلق الأسبوع المقبل بالعاصمة المصرية.

وقال رئيس المهرجان سامح مهران إن المهرجان تلقى هذا العام 197 طلبا للمشاركة من أنحاء العالم، وتشكلت لجنتان للاختيار؛ إحداهما للعروض الأجنبية والأخرى للعربية.

وأضاف مهران، في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن لجنة المشاهدة العربية اختارت عروض "الساعة الرابعة" من الإمارات، و"علاش" من المغرب، و"دون كيشوت" من تونس، و"جزء من الفانية" من الكويت، و"سندباد" من العراق، و"اعترافات زوجية" و"أفيون" من سوريا، إضافة إلى العرضين المصريين "بهية" و"ديستوبيا".

بجانب العروض العربية، تشارك في فعاليات الدورة 26 من المهرجان، الذي يقام في الفترة من 10 إلى 19 سبتمبر/أيلول، 10 عروض أجنبية في المهرجان، من سويسرا والكونغو وجنوب أفريقيا وكوسوفو والبرازيل والبرتغال والولايات المتحدة، ضيف شرف الدورة.

وإضافة إلى عروض الدول يقدم المهرجان العرض المسرحي "انتحار معلن"، للمخرج مازن الغرباوي، وهو باكورة إنتاج مشروع جديد للتعاون الإقليمي يهدف إلى إشراك مسرحيين من عدة دول عربية في عمل واحد.

يقدم المهرجان في الافتتاح العرض الأمريكي "الخياليون"، بينما يختتم الحدث الدولي مع العرض المصري "دموع حديد" للمخرج وليد عوني.

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ويكرم الحدث هذا العام مجموعة من المسرحيين العالميين، هم: الكاتب والمخرج الأمريكي لي بروير، والمخرج اليوناني ثيودوروس تيرزوبولس، والأكاديمية الأوغندية جيسيكا قهوا، والمخرج الجزائري زياني شريف عياد، والمخرج العراقي محسن العلي، والكاتب المصري محمد أبو العلا السلاموني.

كما يمنح "ميدالية التجريبي" لعدد من الفنانين والمسرحيين المصريين، هم: الممثلة سميرة عبدالعزيز، والناقد عبدالرازق حسين، والممثل سيد رجب، والممثل أحمد كمال، والناقد حازم شحاتة، والمخرج والممثل الراحل هناء عبدالفتاح، والمخرج الراحل محمد أبوالسعود.

التطور الأكاديمي

بقدر اهتمام المهرجان بحداثة العروض وتفردها وتمثيلها لأكبر عدد من الدول، يحرص على مواكبة التطور الأكاديمي وتطوير عناصر المسرح من إضاءة وديكور وملابس، فيقدم مجموعة من الورش والمحاضرات المتخصصة.

ويشمل البرنامج هذا العام 4 محاضرات عن "المسرح الغنائي" و"العلاقة بين الأسطورة والواقع" و"التمثيل" و"علاقة الممثل بالمخرج".

كما يشمل 6 ورش عمل في الإضاءة والمسرح الراقص والتعبير الشعري للجسد، يقدمها مدربون من فرنسا وأستراليا واليابان وأوغندا والولايات المتحدة.

ويخصص المهرجان ندوة تقام على مدى يومين عن المسرح الأفريقي المعاصر، يتحدث فيها مسرحيون من مصر والسودان ونيجيريا وغانا وأوغندا وكينيا والمغرب والجزائر وجنوب السودان وزيمبابوي وجنوب أفريقيا وإثيوبيا.

وتقام مائدة مستديرة عن (أحوال المسرح العربي)، تناقش ورقة مقدمة من المخرج والإعلامي الأردني علي شبو، بعنوان "غياب الهوية في المسرح العربي".

وبعد توقف عن النشر في الدورات السابقة، يعود المهرجان ليصدر هذا العام 6 كتب مقسمة إلى 3 مترجمة من لغات أخرى، ومثلها مؤلفة بالعربية.