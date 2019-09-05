سكارلت جوهانسون تكشف موقفها من اتهام وودي آلن بالتحرش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دافعت الممثلة سكارلت جوهانسون، في مقابلة مع مجلة "هوليوود ريبورتر"، عن المخرج الأمريكي وودي آلن، المتهم بالتحرش الجنسي، والذي تعاونت معه في عدة أفلام، وقالت "تكلمت مع وودي كثيرا عن هذه المسألة بكل شفافية، وهو كان صريحا معي وجاهر ببراءته.. وأنا أصدقه".

وأكدت الممثلة المعروفة بالتزامها في الدفاع عن القضايا النسوية "أحب وودي وأنا أصدقه، وسوف أتعاون معه مهما كان"، وكان مشاهير كثيرون نأوا بأنفسهم عن آلن، من أمثال كولن فيرث وجريتا جيرويج ومايكل كاين.

ومثلت جوهانسون في 3 أفلام للمخرج، هي "ماتش بوينت" (2005) و"سكوب" (2006) و"فيكي كريستينا برشلونة" (2008)، وأدى المخرج دورا بارزا في مسيرة جوهانسون التي باتت اليوم الممثلة الأعلى أجرا في العالم، حسب آخر تصنيف لمجلة "فوربس" الأمريكية.

وكانت شركة "أمازون" ألغت عقدها بشأن توزيع فيلم المخرج الأخير "ايه ريني داي إن نيويورك" في الصالات الأمريكية، إثر تجديد ديلن فارو، ابنة وودي آلن بالتبني، في 2018 اتهامات له بالتحرش الجنسي تعود لـ1992 عندما كانت في السابعة من العمر، ولطالما نفى آلن هذه الاتهامات التي توجهها إليه ديلن، المدعومة من والدتها ميا فارو وشقيقها رونان، وأسقطت الملاحقات في حقه بعد تحقيقين منفصلين استغرقا عدة أشهر.