اليسا الى الكارهين: موتوا بغيظكم

نشر الفنان فارس كرم صورة تجمعه مع زميلته في الوسط الفني وابنة بلده اليسا وذلك اثناء توجههما الى القاهرة في الطائرة.

لكن الصورة لم تمر مرور الكرام خاصة بعدما تعرضت اليسا وكالعادة الى موجة من التعليقات الساخرة بسبب انتفاخ بطنها.

إلا ان إليسا ردّت كالعادة على المتنمّرين، الذي يتناقلون الصورة ويحوّلونها إلى مادّة للسخرية عبر الشبكة العنكبوتية، وكتبت عبر حسابها الخاص على موقع تويتر: “For all the haters out there موتوا بغيظكم” بما معناه “الى كل الكارهين هناك موتوا بغيظكم”.

وهذه ليست المرّة الأولى التي تتعرّض فيها اليسا للتنمّر بسبب صورها، إذ لا يزال الجمهور يذكر الصورة التي نشرتها منذ فترة من منزلها وتعرضت بعدها الى الكثير من السخرية، الا ان اليسا دائماً ما تتحدث عن هذا الموضوع في الاعلام وتؤكد الى أنها لم تعد تتأثر بالانتقادات.

مؤسف ما يحصل على مواقع التواصل الاجتماعي.ما هذا الاسفاف وهذه الحقارة بالتعامل مع الآخر؟ اين انسانيتكم ؟ هل اعمى الكره والحقد والغيرة قلوبكم؟ هل تهينون الناس فقط بسبب شكلهم؟ بطن منتفخ؟ فعلاً؟ اهذا ذنب حقاً؟ ماذا يحصل يا سادة؟ هل يُعيّب على الاتسان مظهره وشكله في حين تتجاهلون اخلاقه وحسن سيرته ونقاء قلبه؟ أبتّم سطحيين الى هذه الدرجة لتتوقفوا عند بطن وخصر وخصل شعر وعين واذن؟ استفيقوا من سبات ضمائركم وتحرروا من بشاعة داخلكم علكم ترون الجمال في الاخرين وفي كل شيء.