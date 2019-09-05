الى جمهور جوزيف عطية… إليكم هذه المفاجأة

Sep 05, 2019
حلّ الفنّان جوزيف عطيّة ضيفًا على Anghami Sessions حيث قدّم مجموعة من أجمل أغانيه، كما أدّى عددًا من الأغاني لفنّانين آخرين.
وفي هذا السياق، أطلقت أنغامي جزءًا من هذه الجلسة الموسيقيّة المميّزة، فبات باستطاعة محبّي جوزيف أن يسمعوا ويشاهدوا “غلطة تاني” و”لا تروحي” و”عمر عسل” بروحٍ وتوزيعٍ جديدَين، وذلك حصريًا على التطبيق الموسيقيّ الأوّل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أمّا باقي الأغاني فسوف يجري إطلاقها قريبًا وهي تحمل مفاجآت لجمهور عطيّة، خصوصًا لناحية اختياره تقديم أغاني لفنّانين سواه.
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