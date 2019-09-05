يارا النملة.. الجمال والجرأة يضعان هذه الفتاة السُعودية في المقدمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعلت خبيرة التجميل السعودية يارا النملة مواقع التواصل الاجتماعي، وجذبت الاهتمام إليها بجمالها اللافت بعد تداول صورها بين رواد المواقع.

وتعدُّ يارا واحدة من أشهر السعوديات اللاتي اقتحمن عالم الشهرة بالعمل في عالم المكياج والموضة وفتحت الأبواب أمام المرأة السعودية للظهور في أي مجال.

وتبلغ يارا النملة 24 عامًا فقط، إلا أنّها استطاعت أن تخطف الأنظار إليها، وقد رشحها بعض المعلقين على صورها لتكون أجمل فتاة سعودية للعام 2019.

وتهتم النملة بمجال الإكسسوارات والموضة والمكياج وتقوم بنشر كل جديد على صفحتها الخاصة في "إنستغرام".

ودشّن رواد مواقع التواصل هاشتاغ "يارا النملة أجمل سعودية"، وأثارت جدلًا بين مؤيد ومعجب بإطلالتها وفريق آخر يرفض وينتقد جرأتها ويعتبرها مخالفة للعادات والتقاليد.

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وقال أحد المغردين: "ما شاء الله محظوظ اللي بياخذها، هذا الجمال الطبيعي إذا قالوا جمال".

وقالت إحدى المعلقات: "تبارك الله والجمال والذوق توب التوب"، في حين هاجمتها إحدى السعوديات قائلة: "الحين ذي اللي وجها كأنه فصمة تمرة أجمل سعودية لا كذا هضمتو من جمال غيرها من السعوديات"، و"الفاشنستات كل واحدة تشتري لها هاشتاغ تكدح نفسها فيه لكن الصراحة ما في سعودية أجمل من الطفلة رند الشهيلي تميمية سعودية أصل وفصل".

وكان هاشتاق النملة من أكثر الترندات تداولًا على "تويتر" السعودية خلال الساعات الماضية.