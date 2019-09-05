هيفاء وهبي تُشارك بفيلمٍ جديد







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تُشارك الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مع الممثل المصري أحمد الفيشاوي بفيلم "عقد الخواجة" المفترض بدء تصويره في الأيام المقبلة. علماً أن الممثل السوري باسل الخياط قد انضم بدوره لهذا العمل السينمائي الجديد. مع الإشارة إلى أن تسمية الفيلم لا تزال مؤقتة وغير مؤكدة. وهو من تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري وإخراج محمد حماق.



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