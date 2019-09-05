





اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تستعد الفنانة رنا سماحة لتصوير أغنيتها المنفردة الجديدة "أميرة الحب" في بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيداً لطرحها عبر أثير الإذاعات المختلفة.

وهي من كلمات وألحان محمد الرفاعي وسيتم تصويرها تحت إدارة المخرج اللبناني عادل سرحان على مدى يومين أوثلاثة.

الجدير بالذكر أنها تستمر بالتحضيرات للألبوم الغنائي المؤجل الذي لم تستقر على موعد طرحه. كما لديها المشروع الدرامي "كتف قانوني" الذي كان يفترض عرضه في شهر رمضان الماضي وتأجل تصويره لأسبابٍ انتاجية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رنا سماحة تُصوِّر أميرة الحب في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.