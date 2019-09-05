شكرا لقرائتكم خبر عن هدى مجد تشارك فى "الآنسة فرح" مع رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة هدى مجد فى بطولة مسلسل "الآنسة فرح" مع المخرج أحمد الجندى، حيث انتهت من تصوير جزء من مشاهدها خلال الأسابيع الماضية، وتستعد لاستئناف التصوير مرة أخرى هذا الأسبوع، وتجسد فى العمل شخصية مختلفة وجديدة ولا تقدم كثيراً فى الدراما المصرية.



هدى مجد

"الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل واحد يتكون من 22 حلقة، وهو بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى.

وشاركت هدى مجد فى أكثر من مسلسل بالدراما المصرية منها "نسر الصعيد" مع النجم محمد رمضان وإخراج ياسر سامى، و"الرحلة" مع باسل خياط وإخراج حسام على، و"الزيبق" مع النجم كريم عبد العزيز وإخراج وائل عبد الله، و"الحالة ج" مع حورية فرغلى وإخراج حسين شوكت كما ظهرت كضيفة شرف فى مسلسل بين عالمين" مع طارق لطفى ولقاء الخميسى وإخراج أحمد مدحت.

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