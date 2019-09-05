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شكرا لقرائتكم خبر عن امبر هيرد تتجول فى لوس أنجلوس بدون مكياج نهائياً.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد النجمة امبر هيرد واحدة من أجمل نساء هوليود، حيث تحظى بشعبية كبيرة من مختلف بلدان العالم بسبب جمالها بالإضافة إلي نجاحها في لعب العديد من الأدوار المنوعة آخرها مشاركتها فى بطولة فيلم (اكوامان) الذي حقق إيرادات عالية على مستوى العالم.
امبر هيرد التى صنفت فى وقت سابق على أنها الأجمل من بين كافة النساء ظهرت مؤخراً بدون مكياج نهائياً خلال عدة صور التقطتها عدسات مصوري البابارتزي فى تقرير منشور بموقع الديلي ميل الشهير.
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