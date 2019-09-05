شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مليون جنيه إيرادات السينما المصرية هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل منافسات موسم عيد الأضحى السينمائى الانتعاشة الكبيرة فى شباك التذاكر منذ بدء عرض الأفلام، حيث انتهى الأسبوع الرابع على وجود أفلام الموسم فى دور العرض السينمائية والذى جاءت محصلة الاإرادات فيه 15 مليون جنيه موزعة على 5 أفلام تعرض حالياً وجاءت الايرادات كالتالى.

"الفيل الأزرق 2"

حقق هذا الأسبوع 4 ملايين و170 ألف جنيه، لتصل الحصيلة الاجمالية 94 مليوناً و500 ألف جنيه بعد 6 أسابيع عرض، وهو من بطولة كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى وإياد نصار وشيرين رضا وتارا عماد ومروان يونس وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم خالد الصاوى، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".



الفيل الازرق 2

"ولاد رزق 2"

حصد هذا الأسبوع 7 ملايين و205 آلاف جنيه، لتكون محصلة الفيلم فى شباك التذاكر 85 مليوناً و750 ألف جنيه بعد 4 أسابيع عرض، والفيلم بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف وتأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

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ابطال ولاد رزق 2

"خيال مآتة"

حقق هذا الأسبوع 2 مليون و210 آلاف جنيه، لتصل إجمالى إيراداته إلى 33 مليون جنيه بعد 4 أسابيع عرض حيث طرح الفيلم يوم الثلاثاء 13 أغسطس الجارى، والفيلم بطولة أحمد حلمى، منة شلبى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حسن حسنى، لطفى لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.



خيال ماتة

"الكنز 2"

حقق هذا الأسبوع 540 ألف جنيه، ليكون إجمالى إيراداته 5 ملايين و500 ألف جنيه بعد 4 أسابيع عرض، وهو إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بالتأليف عبد الرحیم كمال، ویضم عددًا ضخمًا من النجوم في مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبرى، أحمد رزق، هيثم أحمد زكى، روبى، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن،عبد العزيز مخيون، محيى إسماعيل، أحمد حاتم، سارة عبد الرحمن.



الكنز

"أنت حبيبى وبس"

حقق هذا الأسبوع 126 ألف جنيه، ويصل إجمالى ما حصده الفيلم إلى 2 مليون و700 ألف جنيه بعد 4 أسابيع عرض، وهو بطولة محمد ثروت ومحمود الليثى وبوسى وهالة فاخر وصافيناز ونرمين ماهر ومحمد محمود وأحمد حلاوة، وهو من إخراج أحمد البدرى.