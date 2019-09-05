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شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا فى رسالة غاضبة لمنتقديها: "لكل الكارهين موتوا بغيظكم" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت إليسا رسالة صارخة لبعض منتقديها، الذين يحاولون عرقلة مسيرتها الفنية، من خلال تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" معلقة " لكل الكارهين موتوا بغيظكم"، ايمانا منها بفنها ورسالته السامية فى بقاع الأرض .
وأحدثت إليسا فى الأيام الماضيةـ ضجة كبيرة و مازال الكل يتحدث فيه عن قرار اعتزال النجمة اللبنانية عن تقديم ألبومات جديدة بعد انتهائها من البومها الذى تعمل على التحضير له، واصفة الوسط الذى تعمل فيه بـ"المافيا"، ومحاولات كبيرة من أصدقائها فى الوسط الغنائى لعدولها عن هذا القرار.
إليسا
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